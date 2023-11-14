Turbo-версии Porsche получат особое оформление

Машины Porsche с приставкой Turbo получат особый декор. У них будут логотипы и отделка в цвете Turbonite, который специально разработали, чтобы как можно дальше развести друг от друга модификации одной и той же модели. Первой новую айдентику опробует Panamera третьего поколения — её премьера запланирована на 24 ноября.

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С выходом новой Panamera компания Porsche перейдет на иную визуальную идентификацию моделей с приставкой Turbo. Для этого специалистами отделения Porsche Colour & Trim разработан особый оттенок Turbonite, который будут использовать для логотипов, буквенных обозначений, а также на внутренних и внешних декоративных элементах.

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В Turbonite будут красить вставки в бампере, колеса, пряжки ремней безопасности и некоторые салонные переключатели. А при выборе черного интерьера в таком цвете будет выполнена контрастная строчка. По мнению вице-президента Style Porsche Михаэля Мауэра, всё это сделает Turbo-машины более заметными и выделит их на фоне других производных, таких как GTS.