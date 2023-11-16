ЦБ определился с порядком расчета цены ОСАГО на один день

Центробанк раскрыл стоимость краткосрочного ОСАГО на один день. Новые полисы россияне смогут купить уже в марте следующего, 2024 года. Длиться полис может от одного дня до трех месяцев. Теперь же Центральный банк определился с методологией расчета стоимость такой страховки. В итоге страховщикам придется учитывать всего лишь один дополнительный коэффициент, а стоимость страховки не будет выше обычной годовой.
Центральный банк посчитал, что однодневный полис не должен быть дороже обычной годовой страховки, поэтому при расчете его стоимости необходимо учитывать ситуацию, для которой оформляется ОСАГО и характеристики водителя — на основании этой информации страховщики смогут применять понижающие коэффициенты.
Это единственное отличие от стандартного годового ОСАГО, в остальном стоимость полиса на один день будет рассчитываться по привычной схеме с учетом возраста и стажа водителя, мощности автомобиля, региона регистрации владельца и бонус-малуса.
Госдума одобрила введение краткосрочных полисов ОСАГО еще в середине июля текущего 2023 года. Тогда эксперты склонялись к тому, что стоимость однодневного полиса будет ощутимо выше стоимости одного дня в годовой страховке.