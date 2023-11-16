ЦБ определился с порядком расчета цены ОСАГО на один день

Центробанк раскрыл стоимость краткосрочного ОСАГО на один день. Новые полисы россияне смогут купить уже в марте следующего, 2024 года. Длиться полис может от одного дня до трех месяцев. Теперь же Центральный банк определился с методологией расчета стоимость такой страховки. В итоге страховщикам придется учитывать всего лишь один дополнительный коэффициент, а стоимость страховки не будет выше обычной годовой.

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Центральный банк посчитал, что однодневный полис не должен быть дороже обычной годовой страховки, поэтому при расчете его стоимости необходимо учитывать ситуацию, для которой оформляется ОСАГО и характеристики водителя — на основании этой информации страховщики смогут применять понижающие коэффициенты.

Это единственное отличие от стандартного годового ОСАГО, в остальном стоимость полиса на один день будет рассчитываться по привычной схеме с учетом возраста и стажа водителя, мощности автомобиля, региона регистрации владельца и бонус-малуса.