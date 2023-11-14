26-летний идеальный Honda Civic продают в Москве по цене Lada Vesta

В Москве выставили на продажу Honda Civic 1997 года выпуска в идеальном состоянии за 1,6 миллиона рублей. С момента покупки единственный владелец седана эксплуатировал машину исключительно летом. Все остальное время автомобиль хранили в отапливаемом гараже. За четверть века Civic прошел всего 6780 километров, сохранившись в превосходном техническом состоянии. Сегодня за аналогичную цену в России можно купить Lada Vesta в средней комплектации Life.

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По словам продавца, с момента покупки Civic ни разу не попадал в аварию. Накануне хозяин провел седану расширенное техобслуживание, в ходе которого заменил все масла, фильтры, свечи, а также тормозную и охлаждающую жидкости. Салон, а также днище автомобиля пребывают в идеальном состоянии. Единственным недочетом является кузов, которому требуется легкая полировка после долгого хранения в стесненных условиях.

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Авто.ру

Под капотом Honda Civic находится полуторалитровая «четверка» мощностью 115 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия. При максимальной скорости в 192 километра в час седан разгоняется до «сотни» за 10,4 секунды. В список опций модели входят две подушки безопасности, электропривод зеркал и стекол, а также кондиционер, люк, аудиомагнитола и малоразмерное запасное колесо, которое никогда не доставали из багажника.