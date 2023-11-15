Пока только дизель: открыт прием заказов на новые Skoda Kodiaq и Superb

На данный момент озвучены цены свежих машин, предназначенных для домашнего рынка, да и там гамма пока урезана. Полномасштабный запуск новинок намечен на следующий год.

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Мировую премьеру кроссовера Skoda Kodiaq второго поколения провели в октябре, а месяц спустя дебютировали новые лифтбек и универсал Superb. Полноценный выход обеих моделей на европейский рынок состоится лишь во втором квартале 2024 года, однако в родной для Шкоды Чехии уже открыт прием заявок и объявлены цены. Правда, паркетник пока доступен в единственной комплектации, а Суперб можно заказать лишь в виде «сарая» Combi. И обе же модели на первом этапе предложены с одним мотором.

Итак, чехи могут зарезервировать переднеприводные Kodiaq и Superb Combi с турбодизелем 2.0 TDI мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой DSG (механика для машин новых поколений не предусмотрена вовсе). Напомним, в гамму обеих моделей еще входят бензиновые турбомоторы 1.5 TSI (150 л.с.; этот движок вдобавок имеет 48-вольтовый стартер-генератор) и 2.0 TSI (204 л.с.), старшая версия турбодизеля 2.0 TDI на 193 л.с., а также 204-сильные подзаряжаемые гибридные варианты iV с 1.5 TSI и шестиступенчатым «роботом» DSG (к слову, новый Суперб-лифтбек «настоящим» гибридом быть не может). Полный привод положен только самым мощным «традиционным» машинам.

Новый Skoda Kodiaq

В списке стандартного оборудования доступного к заказу Skoda Kodiaq (версия Selection) значатся: 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, передний и задний парктроники, датчики дождя и света, тканевая обивка, виртуальная приборка (10 дюймов), мультимедиасистема с 10-дюймовым тачскрином, трехзонный климат-контроль, подогрев передних кресел, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и распознавания дорожных знаков. Такой Kodiaq оценили в 1 040 000 местных крон, что эквивалентно примерно 4 117 000 рублей по актуальному курсу. При этом для паркетника предусмотрено несколько опциональных пакетов, в них могут входить, например, более дорогая обивка кресел, матричные фары, мультимедиа с 13-дюймовым планшетом и адаптивный «круиз». За доплату также можно заказать 19-дюймовые колеса.

Универсал Skoda Superb нового поколения в Чехии сейчас предложен в двух комплектациях – базовой Selection и роскошной Laurin & Klement. Наполнение начального варианта в целом такое же, как у паркетника. Топовый Superb Combi L&K – это адаптивная подвеска DCC Plus, матричная оптика, 18-дюймовые диски, электропривод багажной шторки, передние сиденья с памятью настроек, вентиляцией и функцией массажа, подогрев всех кресел, 13-дюймовый экран мультимедиасистемы, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Новый Skoda Superb Combi Selection стоит 1 035 000 чешских крон (около 4 098 000 рублей), версия Laurin & Klement обойдется в 1 235 000 крон (примерно 4 889 000 рублей).

Новый Skoda Superb

Предыдущие модели в Чехии до сих пор в строю. При этом в официальном прайс-листе Skoda Kodiaq первого поколения сейчас значится только старшая дизельная версия с полным приводом, то есть такой кросс по понятным причинам дороже – от 1 249 900 крон (4 948 000 рублей). Прежний Skoda Superb Combi со 150-сильным дизелем и передним приводом стоит от 980 900 крон (3 883 000 рублей).