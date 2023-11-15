Работа Керченской паромной переправы возобновлена 15 ноября. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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«07:50 Работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала об оперативной обстановке на Крымском мосту, с обеих сторон моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Накануне в 18.35 (мск) Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу. На полуострове было объявлено штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.