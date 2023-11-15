Продажи престижных машин растут вопреки заоблачным ценам

Несмотря на отсутствие официальных поставок новых премиальных и люксовых автомобилей из Америки, Европы и Японии, почти половина из них продаются даже лучше, чем в 2022 году. В пику даже самым дорогим "китайцам", они не вызывают вопросов в части престижа, поэтому спрос на машины именитых западных и японских "фамилий" отнюдь не снижается. К такому выводу пришли эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие", входит в группу ВТБ).

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Как отмечается в исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты"), с января по октябрь 2023 года в России было реализовано более 28 тыс. новых автомобилей престижных марок. Их доля вновь начала расти - с 2,6% в начале года (по итогам января) до 3,1% по итогам октября. В целом, доля премиум-авто по итогам 10 месяцев 2023 года составили 3,4%.

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Данная статистика подтверждает, что автомобили престижного и люкс класса в России готовы покупать даже по самым внушительным ценам. Range Rover по 27-35 млн рублей, Bentley по 53 миллиона и даже Lamborghini по 65 миллионов, - оказалось, что все эти прайсы приемлемы в нынешних российских условиях. По крайней мере, если судить об этом на том основании, что все эти три европейских бренда увеличили объемы бизнеса.

Так, именно Lamborghini по итогам января-октября 2023 года стала той маркой, которая активнее других увеличила продажи в сегменте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 30 до 99 автомобилей (+230%). Очень вовремя бренд активизировал производство всё дорожников Urus, на которые пришлось 86 сделок.

Впрочем, в абсолютных цифрах лидирует едва ли не самый любимый многими автовладельцами в России бренд - BMW (7,4 тыс. шт., -25%). Новые каналы поставок оказались относительно неплохо отлажены, однако баварской марке тяжело выйти на объемы прошлых периодов. Уже второй год все ее машины авторитейлеры возят самостоятельно, изыскивая внушительные оборотные средства и не имея прежней финансовой поддержки импортера. Дилерская сеть заметно сжалась, а популярный вот уже почти четверть века бестселлер,кроссовер BMW X5, стоит порой столько же, сколько до пандемии просили за Rolls Royce Сullinan. То же самое во многом касается трех других "немцев": Mercedes-Benz (5,8 тыс. шт., -40%), Audi (3 тыс. шт., -20%) и Porsche (1,5 тыс. шт., -13%).

Lexus, напротив, на фоне прошлогодних провалов сейчас выглядит вполне радужно. В нашей стране раскупили 4,2 тыс. этих автомобилей - на треть больше, чем за 10 месяцев в 2022 году. Этого оказалось достаточно, чтобы прочно закрепиться в тройке самых востребованных марок сегмента. Как и в былые годы, большую долю продаж обеспечивает очень любимый женщинами за комфорт и красоту внедорожник - Lexus RX. Такими же темпами роста отметилась и Tesla (1,1 тыс. шт., +36%). Bentley покупали в 1,5 раза чаще, Acura и Aurus - почти в два, Lincoln - в три. Среди нарастивших продажи по итогам периода марок нужно отметить также Land Rover (+11%) и Cadillac (+45%). В то же время не сумели прибавить в продажах Volvo, Infiniti, Mini, Jaguar, Rolls Royce и Maserati.