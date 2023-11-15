Россияне перестали экономить на автосервисах

Международная сеть автосервисов Fit Service совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze провела исследование авторынка России за три квартала 2023 года. Результаты работы оказались в распоряжении "Российской газеты".

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Особое внимание в исследовании было уделено критериям выбора автосервиса в России. В 2023 году главные по значимости факторы такого выбора - "цена" и "доверие к качеству ремонта" - поменялись местами.

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По результатам проведенного опроса, 46% респондентов сообщили, что "доверие к качеству" является главной причиной выбора конкретной СТО, тогда как в прошлом году основным фактором была цена, которой теперь переместилась на второе место по значимости (38% респондентов).

Примерно столько же (39%) водителей назвали "хорошие отзывы и имидж" ключевой причиной выбора СТО. Таким образом, этот критерий с четвертого места в 2016 году переместился на второе в 2023-м.

"Сегодня для автовладельцев среди важных критериев при выборе автосервиса называют "я хочу доверять" и "есть причина доверять". И только на третьем месте среди таких факторов находится цена. Водители тщательно выбирают СТО для обслуживания машин, тратят время на анализ отзывов, просят рекомендаций у друзей. И наше исследование указывает на изменения в поведения водителей", - объясняет Александр Груздев, директор аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

Результаты опроса показывают, что большинство автовладельцев не сравнивают цены на услуги СТО перед заездом на станцию (40%). В прошлом году тех, кто не проводил такой мониторинг, было меньше - 34%.

"В прошлом году авторынок трансформировался, цены на запчасти существенно колебались. Возможно поэтому автовладельцы больше внимания уделяли сравнению стоимости услуг и деталей. Кто-то вообще отложил ремонт и ТО до более стабильного периода. Но сегодня цены стабилизировались, и водители меньше волнуются о том, что могут сильно переплатить, поэтому качество услуг, сервис выходит на первый план", - объясняет Татьяна Овчинникова, директор сети автосервисов Fit Service.