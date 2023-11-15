СМИ: ввезенные в РФ по параллельному импорту авто начали блокировать
Россияне, чьи машины были ввезены в РФ по схеме параллельного импорта, сталкиваются с блокировкой транспортных средств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания.
Отмечается, что блокировка происходит при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию.
Собеседники издания подчеркивают, что новые автомобили при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «"мертвым колом" в гаражах».
В частности, блокировка коснулась BMW X3 2023 года выпуска. При подключении диагностического оборудования компьютер выдает ошибку, на приборной панели загораются все значки одновременно. Заглушение мотора и запуск двигателя проблему не решают.
Как сообщается, «машина думает», что ее угнали, поэтому и возникает такая ситуация. Это требует обращения в официальные дилерские центры. Там нужно попросить обновить прошивку до нуля и заново задать параметры при помощи лицензионного софта, уточняют специалисты.
Ранее портал Autonews.ru сообщил об изменении цен в России в ноябре на условно доступные седаны, которые поставляют по параллельному импорту.