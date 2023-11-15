Семейство Toyota Crown пополнится кроссовером Signia

Стало известно, каким получился гибридный кроссовер Toyota Crown Signia. Под этим названием в США будет продаваться кросс-версия Crown с увеличенным дорожным просветом — она пополнит модельную линейку летом следующего года. Японский автопроизводитель поделился информацией о новинке: она получит гибридную установку с 2,5-литровым двигателем и двумя электромоторами. Будет у нее и полный привод, и система выбора режимов движения с «драйверским» пресетом Sport.

© Toyota

Впервые о Crown Signia стало известно еще в прошлом году, когда Toyota подала заявку на регистрацию этого товарного знака. Тогда название прочили гипотетическому купе/кабриолету, однако досталось оно приподнятому Crown с «внедорожным» характером и полным приводом.

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Теперь же Crown Signia полностью рассекречен. Он получил бензоэлектрическую установку, в состав которой входят бензиновая «четверка» объемом 2,5 литра и пара электромоторов, суммарно они развивают 243 лошадиные силы (в спецификации для американской рынка). Один из электромоторов установлен на задней оси, так что привод у кросс-седана полный.

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Toyota

Упомянутая система выбора режимов имеет три пресета — экономичный Eco с пониженным расходом топлива, стандартный Normal и спортивный Sport. На малых скоростях кроссовер может непродолжительное время ехать на чистом электричестве, не задействуя ДВС.

Раскрыто и оснащение. Американцам предложат две комплектации на выбор, XLE и Limited. Их различие — размер дисков, который в первом случае составляет 19 дюймов, а во втором — 21 дюйм. Отличается и обивка сидений, которая может быть выполнена либо из ткани, либо из кожи.

Список оснащения включает аудиосистему JBL Premium с 11 динамиками и сабвуфером, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера, пять портов USB-C, подогрев и вентиляцию кресел. Уже в «базе» у Crown Signia будет комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, который в исполнении Limited дополнен системой помощи при смене полосы движения.