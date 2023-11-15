Rivian пришлось отключить мультимедийную систему в своих автомобилях

Rivian отключила мультимедийную систему в своих автомобилях из-за ошибки
Компания Rivian выпустила обновление с целью улучшения мультимедийной системы своих автомобилей, однако, по информации от пользователя u/WassymRivian в социальных сетях, результат оказался противоположным.
Судя по всему, после обновления программного обеспечения OTA 2023.42 произошла блокировка информационно-развлекательных функций транспортных средств из-за ошибки, связанной с неправильной сборкой и неверными сертификатами безопасности, уточняет SPEEDME.RU.
Пользователь признал ошибку, подчеркнув, что «это наша ошибка — мы допустили промах», и выразил признательность за поддержку и терпение в процессе устранения неполадок. По его словам, проблема, вероятно, оказала влияние в основном на информационно-развлекательную систему, при этом камера заднего вида осталась работоспособной. Тем не менее для решения проблемы потребуется не только простой перезапуск автомобиля, но, к несчастью, и физическое вмешательство.