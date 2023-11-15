Rivian пришлось отключить мультимедийную систему в своих автомобилях

Пользователь признал ошибку, подчеркнув, что «это наша ошибка — мы допустили промах», и выразил признательность за поддержку и терпение в процессе устранения неполадок. По его словам, проблема, вероятно, оказала влияние в основном на информационно-развлекательную систему, при этом камера заднего вида осталась работоспособной. Тем не менее для решения проблемы потребуется не только простой перезапуск автомобиля, но, к несчастью, и физическое вмешательство.