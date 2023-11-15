Рассекречено «лицо» обновленного Kia Sorento для США. Премьера рестайлингового кроссовера для американского рынка состоится уже на днях на автосалоне в Лос-Анджелесе. Пока неизвестно, отличается ли модель от той, которую показали в конце лета в Южной Корее. Судя по тому, что Kia сохраняет интригу, публикуя затемненный тизер, отличия все же могут быть. Но не в дизайне экстерьера.

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Sorento четвертого поколения продается с 2020 года, и в 2023-м пришло время для планового рестайлинга. В августе состоялась премьера обновленной модели для Южной Кореи, а теперь на подходе и вариант для рынка США. Его и показали на новом изображении. На тизере продемонстрировали переднюю часть автомобиля с Y-образными ходовыми огнями и минималистичным логотипом Kia на кромке капота.

Kia

Внешне кроссовер на опубликованном изображении в точности повторяет южнокорейский — не стали менять ни наполнение радиаторной решетки, ни дизайн переднего бампера.

От предшественника же обновленный Sorento отличается как раз и бамперами, и радиаторной решеткой, и оптикой. В целом кроссовер теперь больше напоминает «старший» Telluride. Салон тоже преобразился: появился единый кластер 12,3-дюймовой цифровой «приборки» и дисплея мультимедийной системы того же размера. Из-за этого пришлось пересмотреть размещение дефлекторов вентиляции. У Sorento на домашнем рынке доступен сенсорный блок управления климатической системой и функция идентификации водителя по отпечатку пальца, но будут ли эти функции у американского кроссовера, пока неизвестно.