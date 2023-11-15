АвтоВАЗ почти выбрал название для кроссовера на базе Lada Vesta
АвтоВАЗ сообщил, что выбрал победителей конкурса на лучшее название для новой модели Lada. Пока варианты, набравшие больше всего баллов от экспертной комиссии, держатся в секрете.
Предполагается, что новое имя выбирали для кроссовера на базе Lada Vesta. В требованиях содержались следующие отправные точки для полёта фантазии конкурсантов: "стильный и практичный, выделяющийся из потока городской кроссовер B+ класса". Напомним, что анонсированный не раз "паркетник" на базе "Весты" кулуарно называют B-Cross.
Первое место было отдано Урюпиной Ольге Юрьевне, инженеру-конструктору бюро геометрии архитектуры автомобиля в дирекции по проектированию автомобиля.
Ситуация со вторым местом интересная, его разделили сразу три участника, так как набрали равное количество голосов:
- Новиков Владислав Андреевич, руководитель проекта генеральной дирекции обособленного подразделения г. Москвы в АО "Лада-Имидж";
- Моисеев Игорь Михайлович, руководитель офиса президента;
- Битиева Марина Владимировна, инженер по стандартизации 2 категории отдела стандартизации в службе директора по качеству.
Третье место экспертная комиссия приняла решение не присуждать.