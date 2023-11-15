Электромобили за 5 лет теряют почти половину первоначальной стоимости

Во время эксплуатации любой автомобиль постепенно теряет в цене. Эксперты отметили, что в сегменте электрокаров данный показатель наиболее выражен.

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Эксперты аналитической компании iSeeCars провели исследование, чтобы определить остаточную стоимость автомобилей из разных категорий через 5 лет эксплуатации. Выяснилось, что электрокары хуже остальных сохраняют стоимость. Наилучшие показатели отмечаются у машин с гибридными силовыми установками и пикапов.

Электрокары - тот сегмент, в котором автомобилисты сталкиваются с наибольшими потерями. В среднем, за 5 лет эксплуатации, стоимость падает почти на 49.1%. Модели, относящиеся к грузовому сегменту и гибридам, теряют только 37.4% и 34.8% соответственно. У кроссоверов и внедорожников стоимость сокращается на 41.2% от первоначального показателя за 5 лет использования.

Несмотря на такую особенность рынка, электрокары заметно поменяли положение. К примеру, в 2019 году они в среднем теряли 67.1% от первоначальной стоимости. За 4 года показатель сократился на 18%.

Статистика учитывает только усредненные показатели. Если рассматривать отдельные электрокары, можно заметить большой разброс в процентах амортизации. К примеру, американская Tesla Model 3 лучше остальных сохраняет первоначальную стоимость. Другая модель в линейке, Model S, быстрее теряет в цене после реализации. Пока в статистике представлено не так много электрокаров, что не позволяет оценить полную картину рынка. Это связано с тем, что некоторые модели существуют в продаже менее 5 лет.