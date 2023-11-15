Простаивающему экс-заводу Toyota в Санкт-Петербурге нашли применение

На бывшем российском заводе Toyota наладят выпуск беспилотников. Речь идет о разработке и производстве беспилотных авиационных систем в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» Шушарах, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Алексея Зырянова. До весны прошлого года там собирали автомобили Toyota — Camry и RAV4, а в 2023-м предприятие отошло во владение ФГУП НАМИ.

© Toyota

На экс-территориях Toyota планируется «достаточно широкий спектр организаций» и научно-производственный центр, сказал Зырянов. сама ОЭЗ «Санкт-Петербург» будет расширена: к ней присоединят участок площадью порядка 160 га, включая неиспользуемые заводские площади, ранее принадлежавшие Toyota.

Строительство инфраструктуры планируют начать в 2025 году, а завершить в 2028-м. Вложения составят 15,4 миллиарда рублей. Там собираются разместить до 40 резидентов, которые дадут городу до 5,3 тысячи рабочих мест. Выручка же превысит 100 миллиардов рублей, подсчитала ранее гендиректор ОАЭ Тамара Рондалева.

Какие беспилотники будут выпускать на петербургских мощностях, пока неизвестно. Там же собирались наладить сборку электромобилей E-Neva концерна «Алмаз-Антей», но только в 2026 году.