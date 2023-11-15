Представлена новая Toyota Camry

Компания Toyota представила седан Camry нового поколения, передает Auto.ru.

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Речь идет о версии для североамериканского рынка. Модель получила эволюционные визуальные изменения.

На рынке США будут продавать гибрид с четырехцилиндровым «атмосферником» и опциональным электромотором в приводе задней оси. «Восьмидесятая» Camry поступит дилерам предстоящей весной.

Новая Toyota Camry представлена с новой светотехникой и ниспадающим капотом.

Спортивные версии будут оснащены 19-дюймовыми дисками, характерными законцовками на переднем бампере, а также небольшим диффузором и спойлером на крышке багажника.

Гибридная силовая установка новой Toyota Camry в переднеприводной версии обеспечит 225 сил, в варианте с приводом на все колеса мощность увеличится до 232 л.с. Дополнительный электродвигатель займется вращением задних колес.

Машины получат новую переднюю панель и более комфортные кресла с измененным наполнителем и увеличенной подушкой.