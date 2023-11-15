Представлена новая Toyota Camry
Компания Toyota представила седан Camry нового поколения, передает Auto.ru.
Речь идет о версии для североамериканского рынка. Модель получила эволюционные визуальные изменения.
На рынке США будут продавать гибрид с четырехцилиндровым «атмосферником» и опциональным электромотором в приводе задней оси. «Восьмидесятая» Camry поступит дилерам предстоящей весной.
Новая Toyota Camry представлена с новой светотехникой и ниспадающим капотом.
Спортивные версии будут оснащены 19-дюймовыми дисками, характерными законцовками на переднем бампере, а также небольшим диффузором и спойлером на крышке багажника.
Гибридная силовая установка новой Toyota Camry в переднеприводной версии обеспечит 225 сил, в варианте с приводом на все колеса мощность увеличится до 232 л.с. Дополнительный электродвигатель займется вращением задних колес.
Машины получат новую переднюю панель и более комфортные кресла с измененным наполнителем и увеличенной подушкой.
Ранее сообщалось, что, по данным сервиса для покупки и продажи машин «СберАвто», самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России стали Toyota, Lada и Kia.