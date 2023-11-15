Названы 17 городов, в которых появятся платные парковки

Платные парковки в большинстве своем организуются в крупных городах. Но в ближайшие годы ситуация изменится, и платить за парковку автомобилистам придется и в населенных пунктах с населением от 200 тыс. человек. Компания «Дорнадзор», которая занимается обследованием автодорог в России, подготовила рейтинг работы платных парковок в России.

Согласно исследованию, еще в 17 городах есть планы по запуску в ближайшие пять лет. В список вошли Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Владикавказ, Волгоград, Иркутск, Калининград, Кемерово, Махачкала, Оренбург, Орел, Пенза, Самара, Саратов, Симферополь, Сургут, Якутск.