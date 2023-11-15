В России стартовали продажи кроссоверов Livan X6Pro за 2,6 млн рублей

В России начались продажи кроссоверов Livan X6Pro, в стартовой комплектации автомобиль стоит от 2,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В начальных версиях Livan X6Pro оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. (270 Нм), в максимальной комплектации двигатель форсирован до 174 л.с. (290 Нм). Мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и рассчитан на использование бензина АИ-92.

Кроссовер в стандартном оснащении получил систему климат-контроля, два 12-дюймовых экрана на передней панели и 4-дюймовый дисплей для переднего пассажира, камеру заднего вида, система бесключевого доступа и запуска двигателя, люк с электроприводом, 18-дюймовые диски, светодиодную оптику и прочие опции. В более дорогих комплектациях у машины в числе прочего есть панорамный люк, сиденье водителя с электрорегулировками и аудиосистема с шестью динамиками.