Представлен первый автомобиль Xiaomi

Китайская компания Xiaomi выпустит свой первый электромобиль совместно с концерном BAIC. Как сообщает CarNewsChina, об этом свидетельствуют документы на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР. В каталоге новых моделей электромобилей появились первые иллюстрации седана Xiaomi SU7 и его характеристики.

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Согласно документам, машину должны представить в феврале 2024 года. Сейчас в каталоге указаны несколько модификаций седана. Их появление в нем говорит о том, что машина не только готова к серийному производству, но и к скорым продажам.

Габариты Xiaomi SU7 составят 4997 × 1963 × 1455 мм, что больше, чем Tesla Model 3 или NIO ET5. Длина колесной базы — 3000 мм. Для базовой версии заявлена предельная скорость в 210 км/ч при одном электродвигателе мощностью 210 кВт (285 л.с.). Электромобиль будут оснащать тяговой батареей типа LFP производства BYD.

Полноприводные модификации с двумя электродвигателями получат названия SU7 Pro и SU7 Max. Их максимальная скорость при двигателях на 220 и 275 кВт (суммарная мощность составляет 673 л.с.) увеличена до 265 км/ч. Отдельные версии получат лидар на крыше — он требуется для работы продвинутого автопилота. Также у полноприводных вариантов по умолчанию есть активный задний спойлер, который выдвигается на определенной скорости.