РОАД не подтвердила информацию о блокировке ввезенных в Россию иномарок

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) не подтвердили распространившуюся в СМИ информацию о якобы возникших случаях блокировки в автосервисах электроники иностранных автомобилей, ввезенных в Россию путем параллельного импорта. Об этом «Газете.Ru» сообщила официальный представитель РОАД Вера Павлова .

«Мы не можем подтвердить такие случаи, ведь оборудование сертифицировано у официальных дилеров. Да, есть сложности после отключения обслуживания брендов недружественных стран, но с ними справились и сейчас клиенты получают услуги в полной мере», — объяснила Павлова.

Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на свои источники в автобизнесе, владельцы ввезенных в Россию автомобилей начали сталкиваться со случаями блокировки при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию. По словам собеседников издания, проблема коснулась машин марок BMW, Mercedes-Benz и Renault. Диагностическое оборудование обменивается кодами с автомобилем при подключении, если данные не совпадают, то машина блокируется, сказал корреспонденту газеты представитель одного из дилерских центров.