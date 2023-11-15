Воскрешенная фирма TWR выпустит рестомод Jaguar XJS

Воскрешенная фирма TWR рассказала о своей первой модели. Ею станет рестомод Jaguar XJS, дизайн которого разработает Хайзал Салим. Приглашенным консультантом по стилистке выступит Магнус Уолкер. Он известен как модельер, поклонник винтажных Porsche и петролхэд.

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Фирма TWR, основанная сыном шотландского гонщика Тома Уокиншоу Фергюсом, решила взяться за старое. В буквальном смысле. Её первой моделью, тизер которой показали в конце октября, станет рестомод на базе Jaguar XJS (1975—1996). Таким образом будет сохранена преемственность с оригинальной Tom Walkinshaw Racing, активно сотрудничавшей с «Ягуаром» в 1980—1990-х годах. Итогом этого партнерства стали победы в «Ле-Мане» и две выдающие дорожные модели — XJR-15 и XJ220.

Был в истории TWR и успешный опыт доводки XJS. В 1984 году TWR Jaguar XJS выиграл Европейский туринговый чемпионат (ETCC) и принес британской марке первую победу в суточном марафоне со времен «Ле-Мана 1957». На купе стоял двигатель V12 5.3. Он получил распределительный вал с высоким подъемом клапанов от болида Формулы-1 и новые поршни, поэтому мог крутиться до 7300 оборотов в минуту и выдавал около 500 сил. До 60 миль в час (97 км/ч) гоночный XJS разгонялся примерно за 4,5 секунды и развивал максималку 290 километров в час.

TWR