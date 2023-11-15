Исследование Rambler&Co. Каждый пятый россиянин меняет летнюю резину после первого снега

Rambler&Co и СберСтрахование спросили 170 тысяч интернет-пользователей о том, когда и как они меняют летнюю резину на зимнюю.

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Выяснилось, что 59% респондентов стараются успеть до заморозков, а 19% «переобуваются», когда выпадает первый снег. 9% водителей ориентируются на свое свободное время, 4% дожидаются рекомендаций ГИБДД, 1% обращаются за советами к знакомым. Остальные 8% вообще не «переобувают» свои автомобили: 6% из них пользуются всесезонными шинами, а 2% просто не имеют второго комплекта резины.

К всесезонным шинам автолюбители относятся неоднозначно. Хорошим решением их считают 32% водителей. 12% настроены негативно, хотя и признают, что они значительно экономят бюджет. Большинство, 56% опрошенных, полагают, что всесезонная резина небезопасна.

Услугами автосервиса при замене шин пользуются 51% россиян, из них всего 1% обращается к опции выездного шиномонтажа. Интересно, что 46% автовладельцев меняют резину самостоятельно. 3% просят о помощи близких.

В гараже хранят второй комплект шин 69% респондентов, на даче — 14%, на балконе — 7%. 5% опрошенных арендуют место в автосервисе, 3% складируют колёса прямо в квартире, 1% — в автосалоне и еще 1% возят багажнике.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования: «С заморозками риск ДТП растёт, и даже своевременная замена шин позволяет лишь минимизировать его, но не исключить полностью. Роль играет множество факторов, в том числе и состояние резины. 71% водителей покупают новый комплект, только когда предыдущий изнашивается, и лишь 9% обращают внимание на срок эксплуатации от производителя.



Предусмотреть все риски невозможно, однако полис каско точно защитит автовладельца от непредвиденных трат при различных инцидентах на дороге. Страховая компания покроет расходы на ремонт, окажет необходимую поддержку и поможет как можно скорее снова сесть за руль любимого авто».

Информационные справки:

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.