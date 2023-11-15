Водителям не разрешили оставлять СТС дома

Правительственная комиссия дала отрицательный отзыв на законопроект, которым предлагалось освободить водителей от обязанности возить с собой свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

© Jaguar

Авторы законопроекта ссылались на эксперимент Минцифры и ГИБДД. Сейчас автовладелец, зарегистрированный на портале «Госуслуги Авто», может предъявить инспектору ДПС в электронном виде свое водительское удостоверение и СТС. Сотрудник ГИБДД, в свою очередь, с помощью планшета может считать QR-код и получить всю информацию по документам водителя.

При этом наличие электронных прав и СТС не снимает с автовладельца обязанности иметь при себе и бумажные оригиналы документов.