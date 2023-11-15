На Lada Vesta вернулось рулевое колесо с обогревом

АвтоВАЗ рассказал "Российской газете" о том, что на Lada Vesta возвращается одна из самых востребованных зимний опций - рулевое колесо с обогревом.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

Обогреваемое рулевое колесо с кожаной оплеткой обода вошло в состав "верхних" комплектаций Enjoy и Techno. В этих версиях выпускаются автомобили с типом кузова седан, седан Cross, SW и SW Cross.

В топ-комплектации доступны и такие системы комфорта, как обогреваемое лобовое стекло, атмосферная подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях, очечник с микролифтом, камера заднего вида, а также 8 динамиков для наиболее полноценного звучания мультимедийной системы Lada EnjoY Vision Pro.

Lada Vesta представлена в кузовах типа универсал и седан. Цены начинаются от 1 239 900 рублей и 1 329 900 рублей соответственно. Модель во второй месяц осени разошлась тиражом 9034 экземпляра.

Накануне стало известно, что разрабатываемый АвтоВАЗом кроссовер на платформе Lada Vesta получит оригинальный дизайн, не похожий на внешность уже выпускающейся модели.