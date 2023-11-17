Электрический Zeekr 007 за полчаса собрал пять тысяч предзаказов

За первые полчаса пять тысяч покупателей забронировали электрический седан Zeekr 007. Китайский бренд, входящий в состав концерна Geely, официально представил новый батарейный седан в рамках автосалона в Гуанчжоу. Новинка, сопоставимая по габаритам с Tesla Model 3, получила два исполнения, которые отличаются мощностью силовых установок. При этом марка из Поднебесной пользуется популярностью у российских покупателей.

© Zeekr

В базовой комплектации заднеприводный Zeekr 007 оборудован электродвигателем, отдача которого составляет 423 лошадиные силы. Топовая версия модели получила двухмоторную силовую установку мощностью 646 лошадиных сил и систему полного привода. В таком исполнении электроседан разгоняется до «сотни» за 2,84 секунды.

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Zeekr

Минимальная стоимость электрокара составила 229 900 юаней (примерно 2,8 миллиона рублей по текущему курсу). Для оформления предзаказа клиенты должны были внести шесть тысяч юаней (около 73 000 рублей). За первые полчаса более пяти тысяч покупателей забронировали электроседаны.