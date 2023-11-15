Экс-гаишника из Дагестана подозревают в помощи автоподставщику

Бывшего полицейского из Дагестана подозревают в помощи автоподставщику, который инсценировал дорожно-транспортные происшествия и получал деньги со страховых компаний. Об этом сообщает Telegram Mash Gor.

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Старший лейтенант Магомед Магомедов, которому сейчас 43 года, работал врио начальника ГИБДД Шамильского района и ушел по выслуге лет. Как выяснило следствие, он мог поспособствовать тому, чтобы агент Махач Шугаибов получил со страховых компаний 2,7 млн рублей после восьми инсценированных аварий.