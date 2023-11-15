Топ-менеджер объяснил, почему не появился Lada Duster

Названы причины, почему не появился Lada Duster
Не секрет, что после реструктуризации бизнеса Renault Group в России, итогом которой стала передача активов АвтоВАЗу с опционом обратного выкупа, рассматривался вопрос о возобновлении производства некоторых моделей Renault, в частности Duster. Первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелёв объяснил, почему проект оказался нежизнеспособен.
"Мы сразу поняли, что просто не сделаем "Дастер" в варианте с полным приводом - либо всё заблокировано, либо вот под угрозой блокировки (поставки компонентов - прим. "РГ"). А "Дастер" по статистике девяносто с лишним процентов продавался в России с 4х4, поэтому делать "Дастер" без полного привода в виде просто лёгкого кроссовера, перетаскивая всё оборудование и вкладываясь в дальнейшую замену компонентов, не имело никакого смысла", - цитирует Евгения Шмелёва "Российская газета".
В рамках своего выступления на "Баркемп-2023" представитель АвтоВАЗа также рассказал новые подробности о кроссовере на базе Lada Vesta, сообщил о возможных электрокарах Vesta и Niva и подтвердил факт работы над заменой Lada Largus.