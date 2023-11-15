Топ-менеджер объяснил, почему не появился Lada Duster

"Мы сразу поняли, что просто не сделаем "Дастер" в варианте с полным приводом - либо всё заблокировано, либо вот под угрозой блокировки (поставки компонентов - прим. "РГ"). А "Дастер" по статистике девяносто с лишним процентов продавался в России с 4х4, поэтому делать "Дастер" без полного привода в виде просто лёгкого кроссовера, перетаскивая всё оборудование и вкладываясь в дальнейшую замену компонентов, не имело никакого смысла", - цитирует Евгения Шмелёва "Российская газета".