На мюнхенском заводе BMW собран последний двигатель внутреннего сгорания

Компания BMW прекратила выпуск двигателей внутреннего сгорания на своем заводе в Германии, перенеся производство в Великобританию и Австрию.

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Это решение было объявлено еще в ноябре 2020 года, когда BMW заявила о переносе производства восьми- и двенадцатицилиндровых двигателей в Хэмс-Холл (Великобритания), а меньших двигателей — в Штайр (Австрия). Мюнхенский завод теперь сосредоточится на производстве электромобилей, сообщает сайт Тарантас Ньюс.

Последний двигатель внутреннего сгорания, собранный на мюнхенском заводе, был V8. В связи с этим изменением около 1200 работников завода будут проходить дополнительное обучение и перераспределены на новые должности или на другие объекты производства BMW.