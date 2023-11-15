Перечислены самые выгодные для перепродажи кроссоверы в России
Кроссовер Hyundai Creta стал лидером по сохранности остаточной стоимости автомобилей на российском рынке. Исследование Residual value — 2022 было проведено аналитическим агентством «Автостат».
Специалисты изучили данные о кроссоверах в возрасте четырех лет.
Hyundai Creta спустя четыре года сохранил 159,1% своей первоначальной цены. Так, этот автомобиль в текущий период можно продать дороже, чем он был куплен четыре года назад.
Напомним, что деятельность компании Hyundai в России приостановлена.
На второй строчке расположился популярный китайский кроссовер Chery Tiggo 4. Индекс остаточной стоимости у самой доступной модели бренда – 158,8%. На третьей строчке находится Renault Duster с индексом в 157,4%.
Затем идут китайский Changan CS35 и японская Toyota RAV4. Индекс остаточной стоимости у этих моделей составил 157 и 150% соответственно.
Ранее сообщалось, что, по данным CarMoney, чаще остальных при оформлении кредитного займа россияне оставляют в залог автомобили марки Hyundai.