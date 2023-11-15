Перечислены самые выгодные для перепродажи кроссоверы в России

Кроссовер Hyundai Creta стал лидером по сохранности остаточной стоимости автомобилей на российском рынке. Исследование Residual value — 2022 было проведено аналитическим агентством «Автостат».

Специалисты изучили данные о кроссоверах в возрасте четырех лет.

Hyundai Creta спустя четыре года сохранил 159,1% своей первоначальной цены. Так, этот автомобиль в текущий период можно продать дороже, чем он был куплен четыре года назад.

Напомним, что деятельность компании Hyundai в России приостановлена.

На второй строчке расположился популярный китайский кроссовер Chery Tiggo 4. Индекс остаточной стоимости у самой доступной модели бренда – 158,8%. На третьей строчке находится Renault Duster с индексом в 157,4%.

Затем идут китайский Changan CS35 и японская Toyota RAV4. Индекс остаточной стоимости у этих моделей составил 157 и 150% соответственно.