"Москвич 3е" вошел в тройку лидеров на рынке электрокаров

"Главное преимущество "Москвич 3е" по сравнению с Evolute i-Pro заключается во внедорожном кузове и характеристиках проходимости. При этом "Москвич" ненамного дороже своего "одноклассника" по сегменту SUV - Evolute i-Joy. Основными конкурентами "Москвича 3е", помимо Evolute, можно назвать кроссовер Yuan Plus от BYD, Geely Smart #1 и Volkswagen ID.3, которые ввозят в Россию по параллельному импорту и стоят они примерно так же, как отечественный электрокар или немного дороже. Также данные модели, в отличии от "Москвича", не могут принимать участие в программах государственной поддержки, в рамках которой электрокар можно приобрести со скидкой в 35%", - комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.