Кроссовер "Москвич 3е" вошел в тройку лидеров на рынке электрокаров
Электрокроссовер "Москвич 3е" впервые обогнал по продажам седан Evolute i-Pro, несмотря на массовые закупки последнего со стороны корпоративных клиентов. Таким образом, он стал бестселлером среди официально представленных электромобилей, уступая только моделям Zeekr.
Электрический кроссовер "Москвич 3е" в октябре 2023 года нашел 117 покупателей, впервые войдя в тройку лидеров на рынке новых электромобилей. Таким образом он обошел по продажам седан Evolute I-Pro, чей результат составил 114 единиц, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".
Как отмечает обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Цыганов, у "Москвича 3e" и Evolute i-Pro разное назначение. Evolute i-Pro, который стал первым массовым электромобилем российской сборки, - это машина для коммерческой эксплуатации, ее покупают преимущественно каршеринговые компании и такси, а "Москвич" больше предназначен для личного пользования.
"Главное преимущество "Москвич 3е" по сравнению с Evolute i-Pro заключается во внедорожном кузове и характеристиках проходимости. При этом "Москвич" ненамного дороже своего "одноклассника" по сегменту SUV - Evolute i-Joy. Основными конкурентами "Москвича 3е", помимо Evolute, можно назвать кроссовер Yuan Plus от BYD, Geely Smart #1 и Volkswagen ID.3, которые ввозят в Россию по параллельному импорту и стоят они примерно так же, как отечественный электрокар или немного дороже. Также данные модели, в отличии от "Москвича", не могут принимать участие в программах государственной поддержки, в рамках которой электрокар можно приобрести со скидкой в 35%", - комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
Стоит отметить, что ближайшим соперником "Москвича 3е" в рейтинге продаж является премиальный электрокроссовер Zeekr X, который в октябре разошелся тиражом в 125 экземпляров. А вот лидер сегмента - лифтбек Zeekr 001 - остается вне досягаемости с показателем 538 реализованных машин.
По мнению Евгения Житнухина, успех бренда Zeekr на российском рынке электрокаров обеспечен тем, что его модели представлены в премиальном сегменте, который в последнее время растет, поэтому разница в стоимости с представителями других марок, выпускающих электромобили, в 1-2 млн рублей не смущает целевую аудиторию Zeekr. Кроме того, спортивный и неординарный дизайн моделей бренда, их схожесть с моделями Porsche, обеспечили бренду Zeekr лидерство в сегменте.
"Поскольку "Москвич 3е" не позиционируется в качестве электрокара премиум-класса, привлечь аудиторию Zeekr и нарастить продажи за счет него у отечественного кроссовера, скорее всего, не получится", - резюмирует эксперт.