Дебютировал кроссовер BYD, который может конкурировать с Tesla Model Y

Китайский автопроизводитель BYD представил на автосалоне в Гуанчжоу кроссовер Sea Lion 07. Дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD. Об этом сообщает carnewschina.com.

Электромобиль входит в семейство Ocean и представляет собой серийную версию концепта Ocean-X. В его основе — платформа BYD 3.0, на которой также построен кроссовер Song L. Длина машины 4830 мм, а колесной базы — 2930 мм. Автомобиль получил большую панорамную крышу и выдвигающиеся дверные ручки. О двигателе и запасе хода не сообщается.

Предполагается, что на китайском рынке BYD Sea Lion 07 составит конкуренцию американскому Tesla Model Y. Стоимость автомобиля составит 200 тыс. юаней (2,4 млн рублей по курсу на момент публикации).