Два крупных дилера отказались от параллельного ввоза иномарок в РФ

«В дальнейшем, в связи с ограничениями по поставкам и росту стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы, поставки будут штучными и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто. Важно, что при этом мы сохраним сервисные мощности, поставку запчастей и выполнение обязательств перед клиентами европейских марок в полном объеме еще длительный период»,— сказала «Газете.Ru» директор по коммуникациям группы компаний Анна Уткина