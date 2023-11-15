В Россию завезли из Китая партию прежде не представленных здесь минивэнов Volkswagen

В продаже появилась модель Volkswagen Viloran, которая прежде официально на российском рынке представлена не была. Это минивэн Volkswagen, который разработан для Китая и производится там же. На классифайдах можно найти несколько объявлений о продаже Viloran за 5-7 миллионов рублей. Autonews.ru же обнаружил такой автомобиль в наличии у дилера за 7,9 миллиона. Разбираемся, что это за модель и в каких версиях она предлагается в России.

© Volkswagen

Обнообъемник впервые дебютировал в Китае в 2020 году — это разработка Volkswagen, ориентированная на местный рынок, которая производится на совместном предприятии с SAIC. Viloran стал самой крупной моделью марки, в основе которой лежит модельная платформа MQB. Минивэн предложен с семиместным салоном и богатым оснащением, и в локальной линейке Volkswagen он позиционируется как позиционируется как роскошный бизнес-вэн.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Технически Volkswagen Viloran ближе всего к кроссоверу Teramont, а по габаритам он превосходит Multivan T6. У него безальтернативный передний привод и двухлитровая «турбочетверка», которая работает в тандеме с семиступенчатым роботом. На выбор предложены две версии разной мощности — на 186 и 220 лошадиных сил.

В Китае продажи модели были ниже ожидаемых, так что в 2022 году Volkswagen поспешил обновить Viloran, дабы повысить интерес к минивэну. Ресталинг принес ему новый салон с современной мультимедийной системой. Сейчас минивэн стоит в Китае от 286,8 тысячи юаней (3,56 миллиона рублей) до 316,8 тысячи юаней (четыре миллиона рублей).

В Россию же в основном возят более дорогие версии модели. Так, например, тот экземпляр, за который в салоне попросили 7,9 миллиона рублей, оснащен 220-сильным мотором, а в списке опций значатся климат-контроль, датчик дождя и света, передняя камера, круиз-контроль, панорамная крыша и система мониторинга слепых зон.