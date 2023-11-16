Hyundai Ioniq 5 N 2025 модельного года прибыл на автошоу в Лос-Анджелесе

При разработке Hyundai Ioniq 5 N специалисты использовали опыт настоящих раллийных авто, чтобы выдерживать увеличенные нагрузки.

© Hyundai

Модель Ioniq 5 N от Hyundai была впервые представлена публике в июле этого года и недавно дебютировала в США на автосалоне в Лос-Анджелесе. Этот автомобиль выделяется на фоне конкурентов благодаря своей мощности, достигающей 641 л.с. в режиме N Grin Boost (601 л.с. без него), ускорению до 100 км/ч за 3,38 секунды и максимальной скорости 260 км/ч.

Hyundai пошла против стереотипов SUV, доказывая, что кроссовер может быть ловким на извилистых гоночных трассах. Инженеры укрепили кузов, добавив 42 сварных точки и используя специальные клеящие составы для повышения прочности.

Ioniq 5 N прошел глубокую заводскую доработку, включая усиленные передний и задний подрамники, электродвигатели и аккумуляторные крепления. Этот электрокросс оснащен технологией Drift Optimizer и функцией Torque Kick Drift для управляемого заноса, имитируя ощущения заднеприводного авто с МКПП. Также в автомобиле решена проблема с температурными нагрузками, характерными для гоночных треков, благодаря системам охлаждения аккумулятора и моторного масла.

По информации Центральной Службы Новостей, в Ioniq 5 N установлена мощная тормозная система Hyundai с передними дисками диаметром 400 мм и 4-поршневыми суппортами и задними дисками диаметром 360 мм.

Внешний вид и интерьер модели также получили обновления. Ioniq 5 N отличается черными элементами переднего бампера, боковыми юбками, антикрылом на задней дверце и специальной губой на переднем бампере с полосой цвета Luminous Orange. Автомобиль оборудован 21-дюймовыми коваными дисками с резиной Pirelli P Zero.

Hyundai Ioniq 5 N 2025