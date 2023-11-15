Два крупных автодилера отказались от ввоза иномарок в Россию

Холдинги «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» приняли решение отказаться от ввоза в Россию иномарок через параллельный импорт из-за невыгодности данного бизнеса. Об этом «Газете.Ru» сообщили в объединенной пресс-службе компаний.

Директор по коммуникациям группы холдингов Анна Уткина уточнила, что главными причинами такого решения стали ограничения по поставкам, снижение потребительского спроса на данные машины и рост стоимости импорта из Европы. По ее словам, компании не полностью отказываются от ввоза иномарок в РФ, но значительно сократят их число.

«Мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто. Важно, что при этом мы сохраним сервисные мощности, поставку запчастей и выполнение обязательств перед клиентами европейских марок в полном объеме еще длительный период», — добавила Уткина.