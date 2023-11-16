Обновленный спорткар BMW M4 может получить форсированный шестицилиндровый мотор

Ожидается, что серийное производство посвежевшего «заряженного» купе баварской марки начнётся в марте следующего года.

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Компания BMW представила 4 series в 2013 году: тогда двухдверные модификации «трёшки» было решено выделить в отдельное семейство. Актуальное второе поколение модели дебютировало в 2020 году. Напомним, четвёртая серия выпускается в виде двухдверных купе и кабриолета, а также пятидверного лифтбека с прибавкой Gran Coupe. Ещё у модели есть топовая версия M4, разработкой которой занимается подразделение BMW M, отметившее 50-летие в прошлом году.

Рендер обновлённого купе BMW M4

Сейчас баварская компания занимается разработкой рестайлинговой версии BMW M4. Ранее дизайнер Kolesa.ru предполагал, как будет выглядеть обновлённое «заряженное» купе: судя по рендерам, модели могут оставить огромные «ноздри» фирменной решётки радиатора, несмотря на то, что с этим решением смирились далеко не все поклонники спорткара.

Ранее в Сети появлялись шпионские снимки замаскированного прототипа посвежевшего купе в ходе дорожных тестов. Судя по этим фотографиям, модель в целом в ходе обновления получит минимум визуальных изменений. Вероятно, спорткар получит иную головную оптику и новые задние фонари, при этом оформление обоих бамперов останется прежним.

Изменения ожидаются и под капотом, соответствующая информация со ссылкой на «утекшие» внутренние документы BMW была опубликована на форуме Bimmer Post. Ожидается, что рядный шестицилиндровый двигатель S58 у рестайлингового топового полноприводного купе M4 Competition сможет выдавать на 20 л.с. больше, чем актуальная версия. Судя по документам, заднеприводная версия эту прибавку не получит.

На фото: актуальное купе BMW M4 Competition M xDrive

Отметим, сейчас самое мощное исполнение BMW М4 оснащается 3,0-литровым двигателем, его отдача составляет 510 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Вероятно, у обновлённой версии мощность повысится до 530 л.с. У актуального спорткара двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic. На первую «сотню» ему купе требуется 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч (с пакетом M Driver's – 290 км/ч).

Вероятно, характеристики двигателя базовой версии BMW M4 останутся прежними. Напомним, у такого автомобиля под капотом находится та же рядная битурбошестёрка, но её отдача скромнее – 480 л.с. и 550 Нм крутящего момента. В комплект этому мотору предлагается шестискоростная механика, а на разгон с места до «сотни» такой двухдверке требуется 4,2 секунды.

На фото: салон BMW M4 Competition M xDrive

По предварительной информации, обновлённое «заряженное» купе будет представлено в первые месяцы 2024-го, а серийное производство посвежевшего BMW M4 для европейского и американского рынков будет налажено в марте того же года.