«АвтоВАЗ» назвал цены на новые внедорожники Vesta

«АвтоВАЗ» назвал цены на автомобили Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Данные о базовых и топовых комплектациях новых автомобилей разместили на официальном сайте производителя.

Универсал Lada Vesta SW можно купить в четырех комплектациях, автомобиль будет стоить от 1,63 до 1,9 миллиона рублей. Все модели оснащены светодиодной оптикой, двумя подушками безопасности, системой ABS, кондиционером и системой запуска двигателя кнопкой. Версия Cross доступна к приобретению в трех модификациях по цене от 1,85 до 2,03 миллиона рублей. И внедорожник, и универсал оснащены двигателем 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил.

Производитель уже убрал из прайс-листов простые универсалы Lada Granta, которые были самыми доступными и бюджетными автомобилями «АвтоВАЗа». Причиной стало исчерпание складских запасов: такие машины не выпускали с конца 2022 года.