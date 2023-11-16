АвтоВАЗ указал цены на универсал Lada Vesta SW и его «внедорожную» Cross-модификацию с 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. Стоимость появилась на официальном сайте компании, передает портал Autonews.

«Обычный» универсал представлен в четырех комплектациях. Минимальная цена модели — 1 639 900 руб. За топовую модификацию придется отдать 1 928 900 руб.

Версия Cross представлена в трех модификациях. Наиболее бюджетная стоит 1 853 900 руб. За Lada Vesta SW Cross в самой дорогой версии придется заплатить 2 033 900 руб.

Базовая модификация Comfort (есть только у «обычного» универсала) оснащена полностью светодиодной оптикой, двумя подушками безопасности, ABS, кондиционером, рейлингами на крыше, электропакетом и системой запуска двигателя кнопкой.

Комплектации Life дополнительно дали подогрев передних сидений, мультимедийную систему Lada EnjoY с 7-дюймовым дисплеем и мультифункциональное рулевое колесо.

Версия Enjoy получила обогрев всей поверхности ветрового стекла, задние датчики парковки и камеру заднего вида. Топовому варианту исполнения Techno дали боковые подушки безопасности, цифровую приборную панель, 10-дюймовый экран мультимедийной системы и подсветку салона.

Все Lada Vesta SW и Cross-модификации оснащены пятиступенчатой механической коробкой передач.