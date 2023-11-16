Toyota создала еще один клон «вечно молодого» Fiat Ducato

Компания Toyota пополнила европейскую линейку лёгких коммерческих автомобилей (LCV) большим фургоном Proace Max, он будет предложен в том числе с электрической силовой установкой.

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Сотрудничество Toyota c PSA Group в сегменте LCV началось в 2012 году: благодаря простейшему бэдж-инжинирингу японская марка вошла в сегмент однотонных фургонов европейского рынка с моделью Proace (перелицованный Citroen Jumpy второго поколения). Сегодня в европейской LCV-линейке Toyota есть актуальный Proace на базе Citroen Jumpy третьего поколения, «каблучок» Toyota Proace City на базе Citroen Berlingo третьего поколения и собственный дизельный пикап Hilux.

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В начале 2021 года PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles в результате слияния образовали корпорацию Stellantis, одним из условий антимонопольного комитета для одобрения сделки было сохранение сотрудничества с Тойотой в сегменте LCV, так что появление большого фургона Toyota на базе аналогичной модели Stellantis (в данном случае — Fiat Ducato) было лишь вопросом времени, такая модель была анонсирована в мае 2022 года. Мы тогда, правда, предполагали, что появление большого фургона Toyota будет приурочено к смене поколений Fiat Ducato сотоварищи — уж больно велик их моральный возраст, но, как на днях выяснилось, такой смены в ближайшие годы не предвидится: руководство Stellantis решило из соображений экономии донашивать имеющиеся коммерческие платформы так долго, как это будет возможно.

Вместе с тем корпорация Stellantis в обнародованном в октябре плане развития в сегменте LCV анонсировала новый специализированный большой фургон для служб доставки со сдвижной боковой дверью и рулонной багажной дверью — в ближайшие годы он, видимо, будет единственной полноценной новинкой в фургонном крыле свежеобразованного коммерческого подразделения Stellantis Pro One.

Toyota Proace Max

Нынешний Fiat Ducato третьего поколения — старейшая модель Stellantis в линейке LCV, он выпускается с 2006 года и регулярно получает обновления, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel/Vauxhal Movano, Peugeot Boxer и заокеанский Ram ProMaster являются его клонами, сегодня эту дружную компанию пополнил Toyota Proace Max. Премьера «японца» приурочена к очередному рестайлингу и технической модернизации всех родственников по линии фургонов корпорации Stellantis и всей линейки европейских LCV марки Toyota.

Полноценной премьеры в очередной раз обновлённого Fiat Ducato пока не было, и сегодняшний дебют Toyota Proace Max тоже носит характер группового анонса: в пресс-релизе помимо, собственно, Proace Max заявлены обновлённые Toyota Proace и Proace City, к двигателю пикапа Toyota Hilux «прикрутили» 48-вольтовый гибридный довесок, подробности об этих новинках будут обнародованы позже.

Фургоном Toyota Proace Max пока можно полюбоваться только снаружи, от исходного Fiat Ducato он, по сути, отличается только эмблемами. Proace Max будет предложен с двумя вариантами колёсной базы, тремя вариантами длины и тремя вариантами высоты, максимальная вместимость фургона — 17 кубометров. Электрическая версия сможет проехать на одной зарядке до 420 км по циклу WLTP, оснащение электронными ассистентами водителя будет лучшим либо одним из лучших в классе.

Обновлённая линейка лёгких коммерческий автомобилей Toyota для европейского рынка