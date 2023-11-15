Названы автомобили, которые подорожали в РФ в ноябре
С 1 по 15 ноября в России подорожали автомобили семи марок, в том числе Lada Granta, Vesta и Niva. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Цена Авто».
Цены на машины Lada Granta, Vesta и Niva в России за первую половину ноября выросли от 6,4% до 9,7%. Самый большой рост показал внедорожник Niva Travel, который подорожал на 106 тысяч рублей. Granta выросла на 64 тысячи рублей, ее кросс-версия — на 79 тысяч рублей, а спортивные модификации — на 84 тысячи рублей. Lada Vesta и Vesta Cross с 1 по 15 ноября подорожала на 83-91 тысяч рублей.
Также на 8,1-14,5% выросли цены на электрические кроссоверы бренда Evolute i-Sky и i-Joy. Они прибавили 505 и 375 тысяч рублей соответственно. Кроме того рост цен зафиксировали у машин китайской марки Skywell — на 2-11,5% от 100 до 600 тысяч рублей. Кроссовер GAC GS8 подорожал на 300 тысяч рублей, пикап Dongfeng DF6 — на 10-50 тысяч рублей в зависимости от комплектации, а Forthing T5 Evo — на 50 тысяч рублей.