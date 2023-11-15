Названы автомобили, которые подорожали в РФ в ноябре

С 1 по 15 ноября в России подорожали автомобили семи марок, в том числе Lada Granta, Vesta и Niva. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Цена Авто».

Цены на машины Lada Granta, Vesta и Niva в России за первую половину ноября выросли от 6,4% до 9,7%. Самый большой рост показал внедорожник Niva Travel, который подорожал на 106 тысяч рублей. Granta выросла на 64 тысячи рублей, ее кросс-версия — на 79 тысяч рублей, а спортивные модификации — на 84 тысячи рублей. Lada Vesta и Vesta Cross с 1 по 15 ноября подорожала на 83-91 тысяч рублей.