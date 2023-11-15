В Москве показали российский суперкар Rossa

Новый сезон премии "Новинка года" от Авто.ру обозначился целой премьерой, причем отечественного производства. Правда, этот автомобиль не только недоступен для любого желающего, он недоступен пока вообще. Это концепт-кар. Но именно с него и стоит начать рассказ о событии.

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Итак, в России создан концепт-кар гоночного автомобиля с высокой долей локализации. Суперкар под названием Rossa создан под руководством Романа Русинова. Его разработали специально для трека под требования категорий GT2/GT3. Название Rossa означает "Российские спортивные автомобили", взрывная динамика и продуманная инженерия позволяют суперкару разогнаться до скорости свыше 380 км/ч. В конструкции использованы специализированные материалы и на 100% проверенные гоночные решения: карбоновый монокок с интегрированным бензобаком, задний подрамник из углепластика и спортивная подвеска на пуш-родах. Все это обеспечивает высочайший уровень безопасности, технологичности и управляемости при малом весе.

Российская Газета

Российская Газета

На этом концепт-каре уже проехали 9,5 тысячи километров. По словам Романа Русинова, сейчас идет работа над следующей версией автомобиля. Дело в том, что изначально он был создан для гоночной трассы. Но его можно довести до уровня, чтобы регистрировать и использовать на обычных дорогах. Мощность машины - 680 л.с при весе 1100 кг.

Российская Газета

"Атмосферный двигатель V10. Очень важно, чтобы автомобиль дарил эмоции. Когда первым конструкторам ставилось ТЗ, главным было, чтобы автомобиль дарил эмоции. Но сейчас мы работает над другой версией . Это будет автомобиль, в том числе приспособленный для дорог общего пользования. Но сейчас мы не говорим о том, что будем завтра выпускать такую машину", - поясняет автор проекта.

Российская Газета

Для реализации такого проекта требуется уже более сложное производство. Обычный автомобиль отличается от гоночного тем, что перед ним не стоит задача проехать быстрее из точки "А" в точку "Б". Здесь не нужна сертификация, краш-тесты на различные ситуации на дорогах общего пользования. Однако планируется и создание такого автомобиля.

Российская Газета