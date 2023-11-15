В продаже появился Hyundai Sonata из научно-фантастического сериала

Авто в данный момент продается на одной из торговых площадок за символические 5000 долларов.

Как сообщает Центральная Служба Новостей, этот автомобиль был разработан для научно-фантастического телесериала 2016 года на канале SyFy, названного «Incorporated». Сериал просуществовал всего год и не завоевал большой популярности. Несмотря на то, что в официальном трейлере этого сериала автомобиль не появлялся, существуют документальные свидетельства его использования в съемках.

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Синий седан, созданный на основе Hyundai Sonata шестого поколения 2012 года, претерпел значительные визуальные изменения, делая его почти нераспознаваемым с любой стороны. Из оригинальных деталей остались только линия остекления, геометрия дверных проемов и характерная выштамповка на профиле. Остальное было переработано, придав автомобилю минималистичный и футуристический облик.

Передняя и задняя части кузова избавились от традиционной оптики и воздухозаборников в пользу футуристического аэродинамического дизайна. На их месте установлены белые пластиковые панели, предназначенные для размещения множества датчиков, обеспечивающих полностью автономное вождение. Легкосплавные диски покрашены в цвет кузова, под которыми находятся необычно большие ступицы, создающие впечатление наличия электрических мотор-колес. Зеркала заднего вида и дверные ручки были убраны, что сделало эту версию Hyundai Sonata возможно самой аэродинамически оптимизированной. Багажник, скорее всего, скрыт пленкой. Автомобиль оснащен распашными дверьми, так называемыми «дверями-самоубийцами», и средние стойки, обрезанные посередине, что ухудшило жесткость кузова. Внутреннее убранство осталось заводским, кроме приборной панели, которая в сериале была создана с использованием компьютерной графики.