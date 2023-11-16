МЧС готовится развернуть на трассах пункты обогрева для автомобилистов

По информации, полученной от пресс-службы МЧС РФ агенством ТАСС, ведомство готово к установке 350 пунктов обогрева на российских дорогах. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что был определен порядок и сроки предоставления информации об опасных участках дорожного движения, где необходимо в кратчайшие сроки развернуть пункты обогрева и питания.

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В настоящее время у МЧС России имеются более 220 мобильных и 130 подвижных подразделений, а также высокопроходимая техника.

Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на зимних трассах были подготовлены различные средства, включая снегоболотоходы, автоцистерны, мобильные пункты обогрева и жизнеобеспечения. В случае неблагоприятного прогноза погоды они будут заранее размещаться на сложных участках дорог. В этих пунктах будут установлены генераторы электричества, предусмотрена питьевая вода и аптечки.