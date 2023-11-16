В России выросли продажи автомобилей с пробегом

Продажи подержанных автомобилей в России в октябре выросли на 11,9% по сравнению с октябрем 2022 года и составили 489,1 тыс. автомобилей. При этом по сравнению с сентябрем 2023 года показатель снизился на 4%, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Всего в январе - октябре 2023 года в России было продано 4,8 млн машин с пробегом. Это на 22,3% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

"По данным агентства "Автостат", в октябре 2023 года жители нашей страны приобрели 489,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее, но на 11,9% превышает результат октября прошлого года", - отмечается в сообщении.

Лидером вновь стал отечественный бренд Lada, продажи которого в октябре 2023 года на российском рынке подержанных автомобилей выросли на 13,4%, до 113,7 тыс. За 10 месяцев 2023 года продажи достигли 1,04 млн автомобилей (+9,1%). На втором месте - бренд Toyota, чьи продажи выросли на 10,5% по сравнению с октябрем 2022 года и достигли 55,8 тыс., а в январе - октябре 2023 года - на 32%, до 573,4 тыс.

Тройку лидеров замыкает бренд Kia: продажи выросли на 13,4%, до 26,5 тыс. За январь - октябрь они увеличились на 30% и составили 271,8 тыс. единиц. Далее следуют марки Hyundai (26,1 тыс., +8,7%) и Nissan (25 тыс., +11,1%).