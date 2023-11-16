Импортеры автомобилей жалуются на правила начисления утильсбора

Ситуация со взиманием утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами, была взята Генеральной прокуратурой РФ на контроль. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление надзорного ведомства.

Издание напоминает о том, что в России вступило в силу постановление правительства РФ от 17 октября 2023 года № 1722.

Отмечается, что Генеральная прокуратура запросила позиции уполномоченных ведомств по обозначенной проблеме на фоне многочисленных обращений граждан о проблемных вопросах, возникающих при взимании таможенными органами утилизационного сбора.

Газета ранее писала, что на автомобиль, который был ввезен на территорию ЕАЭС юрлицом, а затем был поставлен в Россию уже физлицом, утилизационный сбор начисляется по ставкам, действующим в отношении «юриков».

Также летом кабмином было принято постановление, которое увеличивает размер ставок утилизационного сбора.

При этом для импортеров-физлиц сохранили льготные коэффициенты (0,17 — для новых машин и 0,26 — для моделей старше трех лет).

Для импортеров-юрлиц с августа этого года тарифы значительно выросли. Им необходимо заплатить от 81 тыс. рублей за новый автомобиль с мотором объемом менее 1 л и до 1,28 млн рублей за подержанную машину с двигателем более 3,5 л.