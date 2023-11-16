Mercedes запускает быстрые зарядные станции для электрокаров будущего

Представлена первая в мире 500-киловатная зарядная станция для электрокаров
Mercedes-Benz выпустила зарядные станции для электромобилей будущего — их мощность превышает максимальные значения любого существующего электрокара.
ChargePoint, недавно купленная Mercedes-Benz компания, специализирующаяся на зарядных станциях, внедрила первую модель из новой линейки станций, предоставляющих излишне высокую скорость, которая на данный момент избыточна для большинства компактных электромобилей.
Согласно заявлению ChargePoint, их система быстрой зарядки Power Link 2.0 DC способна обеспечивать до 500 кВт, что значительно превосходит стандартный максимум в 350 кВт на некоторых станциях, под управлением Electrify America и других сетей зарядных станций. Журналисты SPEEDME.RU подчеркнули, что на данный момент лишь несколько брендов электромобилей (первым из которых был Porsche) способны заряжаться даже со скоростью до 350 кВт, не говоря уже о значениях в 400 кВт и выше.
Power Link 2.0 был представлен на первой зарядной станции сети Mercedes-Benz High Power Charging (HPC) в Северной Америке, анонсированной в январе. Компания Mercedes планирует запустить 10 000 таких станций по всему миру к 2030 году. Представители Mercedes заявляют, что зарядка на площадках HPC будет осуществляться с мощностью до 400 кВт в зависимости от региона и стандарта зарядки: CCS или NACS (Tesla) для Северной Америки; CCS2 для Европы; и GB/T для Китая.