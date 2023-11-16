Geely готов к продажам нового флагмана с искусственным интеллектом

Geely готов к продажам нового автомобиля с искусственным интеллектом

© Autohome.com.cn

Накануне открытия автосалона в Гуанчжоу в Сети появились фото нового флагмана Geely – Galaxy E8.

Внешний вид

Galaxy E8 отличается смелым футуристичным дизайном. Передняя часть автомобиля выделяется решеткой радиатора со 158 светодиодами, которые создают самые разные световые эффекты – приветствие, прощание и просто текущая вода, либо светошоу под музыку.

Сбоку автомобиль выглядит очень элегантно и обтекаемо. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,199!

Задняя часть автомобиля также выглядит стильно и современно. Группа задних фар имеет сложный рельеф, который создает интересный визуальный эффект.

Geely Galaxy E8

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5010, 1920 и 1465 мм, а колесная база достигает 2925 мм. То есть, седан по габаритам сопоставим с BMW 7-й серии.

Интерьер

Салон Galaxy E8 впечатляет не меньше. Центральная консоль автомобиля оснащена огромным 45-дюймовым экраном 8K. Этот экран имеет соотношение сторон 16:9 и разрешение 7680 x 4320 пикселей.

Geely Galaxy E8

Кроме того, Galaxy E8 оснащен чипом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8295 (5 нм). Вычислительная мощность искусственного интеллекта автомобиля поражает – до 30 ТОПС.

Двигатель