Эксперт рассказал о назревающей проблеме китайского автопрома в России

Китайский автопром активно развивается на нашем авторынке. Ассортимент автомобилей растет, качество тоже идет только вверх. Однако у производителей из поднебесной есть свои проблемы, с которыми пока что сталкиваются владельцы.

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Автоэксперт из Краснодара заявил о назревающей проблеме китайских автомобилей на территории Российской Федерации. Как стало известно, производители из поднебесной не в силах предоставить достаточное количество комплектующих, диагностического оборудования и инструкций.

Как заявил специалист – механики не в курсе как ремонтировать комплектующие китайского автомобиля, поскольку отсутствуют технические карты. Потому специалистам приходится вручную подбирать детали, что очень похоже на квест, поскольку не у всех дилеров они есть в наличии. Бывают случаи, что на двух машинах одной модели китайского производства установлены разные детали, а пробить по вин номеру их комплектацию просто невозможно, что тоже доставляет неудобство.

На данный момент нет актуальной информации по деталям и методикам ремонта большинства новых китайских машин, а это большая проблема рынка обслуживания. Отсутствуют полноценные каталоги запчастей, к их оформлению производители относятся безответственно, не указывая все возможные комплектации, а ведь многие автомобили модернизируются и получают различные модификации.