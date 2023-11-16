Эксперт рассказал о назревающей проблеме китайского автопрома в России

Очередные «подводные камни» китайского автопрома
Китайский автопром активно развивается на нашем авторынке. Ассортимент автомобилей растет, качество тоже идет только вверх. Однако у производителей из поднебесной есть свои проблемы, с которыми пока что сталкиваются владельцы.
Автоэксперт из Краснодара заявил о назревающей проблеме китайских автомобилей на территории Российской Федерации. Как стало известно, производители из поднебесной не в силах предоставить достаточное количество комплектующих, диагностического оборудования и инструкций.
Как заявил специалист – механики не в курсе как ремонтировать комплектующие китайского автомобиля, поскольку отсутствуют технические карты. Потому специалистам приходится вручную подбирать детали, что очень похоже на квест, поскольку не у всех дилеров они есть в наличии. Бывают случаи, что на двух машинах одной модели китайского производства установлены разные детали, а пробить по вин номеру их комплектацию просто невозможно, что тоже доставляет неудобство.
На данный момент нет актуальной информации по деталям и методикам ремонта большинства новых китайских машин, а это большая проблема рынка обслуживания. Отсутствуют полноценные каталоги запчастей, к их оформлению производители относятся безответственно, не указывая все возможные комплектации, а ведь многие автомобили модернизируются и получают различные модификации.
Технический директор сети автосервисов прокомментировал, что данные факторы хоть осложняют работу на станциях технического обслуживания, но все же еще не столь критичны. По его словам, свежие автомобили китайского производства еще не нуждаются в активном ремонте. Как заявил директор автосервисов, это было бы проблемой года через два три, когда машины активно пойдут в ремонт, а к тому времени китайские производители должны пополнить все базы и выпустить подробные инструкции.