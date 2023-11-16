Первым новый дизель получит УАЗ "Профи", за ним - "Патриот"

УАЗ продолжает работы по адаптации дизельного двигателя JAC для своей модельной линейки. Стало известно, какая модель, получит его первым.

"Мы занимаемся перспективной разработкой автомобиля УАЗ. В данный момент адаптируем дизельный двигатель для модели "Профи", в дальнейшем планируем ставить его на весь модельный ряд "Патриота". Улучшатся потребительские характеристики и свойств наших автомобилей, снизится расход топлива и увеличится тяга", - рассказал Ранис Якупов, ведущий инженер-конструктор " Соллерс Инжиниринг", в рамках цикла "Повод для гордости", выпускаемым совместно с 73Онлайн .

Инженеры завода также подтвердили продолжение работ над проектом электрической "Буханки", испытания которой были проведены ещё летом. Особенностью новинки будет высокий процент локализации, который на момент старта составит 80%, а впоследствии его доведут до 100%. Сроки начала выпуска не изменились - 2024 год.