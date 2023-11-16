Новый Renault Twingo будет похож на персонажа мультфильма

Renault Twingo нового поколения будет похож на персонажа мультфильма
Электрокар Renault Twingo нового поколения будет напоминать мультяшку. Компания представила предвестника Twingo четвертого поколения: это пятидверный хэтчбек с «мультяшным» дизайном — полукружия ходовых огней придают ему сходство с персонажем мультфильма и одновременно отсылают к одноименной модели 90-х годов прошлого века. Шоу-кар демонстрирует сразу несколько необычных решений: у него круглые дверные ручки и вынесенный на капот трехсекционный индикатор, который показывает уровень заряда батареи.
История Renault Twingo началась в 1992 году: в свой дебютный год компактный хэтчбек разошелся в Европе в количестве 200 тысяч экземпляров. Второе поколение вышло на рынок в 2007 году, а третья генерация появилась уже в 2014-м, причем над ней Renault работала совместно с Daimler. Теперь же для модели подтверждено четвертое поколение — его стоит ждать в 2026 году. А пока Renault предлагает рассмотреть концепт будущего электрического ситикара.
Ожидается, что в основу нового Twingo ляжет платформа AmpR Small (она же CMF-BEV), на которой будет базироваться и другой электрический хэтчбек Renault — возрожденный Renault 5, он должен поступить в продажу в следующем году. О «четвертом» Twingo также известно, что он будет экономно расходовать энергию: 10 киловатт-часов на 100 километров. Никаких других подробностей об электрокаре компания пока не приводит.
Renault рассчитывает удержать цену Renault Twingo на уровне 20 тысяч евро (1,9 миллиона рублей по актуальному курсу). Для сравнения, «старший» Renault 5 будет стоить около 25 тысяч евро (2,4 миллиона рублей). Впрочем, до выхода модели на рынок еще больше двух лет, так что это лишь предварительные прогнозы.