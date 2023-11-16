Новый Renault Twingo будет похож на персонажа мультфильма

Электрокар Renault Twingo нового поколения будет напоминать мультяшку. Компания представила предвестника Twingo четвертого поколения: это пятидверный хэтчбек с «мультяшным» дизайном — полукружия ходовых огней придают ему сходство с персонажем мультфильма и одновременно отсылают к одноименной модели 90-х годов прошлого века. Шоу-кар демонстрирует сразу несколько необычных решений: у него круглые дверные ручки и вынесенный на капот трехсекционный индикатор, который показывает уровень заряда батареи.

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История Renault Twingo началась в 1992 году: в свой дебютный год компактный хэтчбек разошелся в Европе в количестве 200 тысяч экземпляров. Второе поколение вышло на рынок в 2007 году, а третья генерация появилась уже в 2014-м, причем над ней Renault работала совместно с Daimler. Теперь же для модели подтверждено четвертое поколение — его стоит ждать в 2026 году. А пока Renault предлагает рассмотреть концепт будущего электрического ситикара.

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Ожидается, что в основу нового Twingo ляжет платформа AmpR Small (она же CMF-BEV), на которой будет базироваться и другой электрический хэтчбек Renault — возрожденный Renault 5, он должен поступить в продажу в следующем году. О «четвертом» Twingo также известно, что он будет экономно расходовать энергию: 10 киловатт-часов на 100 километров. Никаких других подробностей об электрокаре компания пока не приводит.