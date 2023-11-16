Компания HiPhi представила конкурента лифтбеку Zeekr 001 FR

Компания HiPhi представила 1305-сильный электрокар. Новинка называется HiPhi A и базируется она на другой модели китайской марки — HiPhi Z. Главные особенности «ашки» — инновационная трехмоторная система, 800-вольтовая батарея с облачной терморегуляцией, а также материалы декора, среди которых прессованное углеволокно и стойкий к коррозии титановый сплав TC4.

© HiPhi

Электрокар HiPhi A — это первый совместный проект Human Horizons и фирмы WESAIL New Energy Automotive, принадлежащей Apollo Future Mobility Group, разработчику гиперкара Apollo. Новинка представляет собой «заряженный» вариант прошлогоднего HiPhi Z, что означает общую основу в виде «тележки» Human Oriented Architecture (HOA) с 800-вольтовой архитектурой, пневмостойками, электронноуправляемыми амортизаторами и подруливающей задней осью. Главное отличие — силовая установка. У HiPhi A она трехмоторная (один спереди, два сзади), с пиковой отдачей 1305 лошадиных сил (крутящий момент на колёсах — 13 800 Нм).

HiPhi

Компактные приводы с ротором из углепластика раскручиваются до 22 тысяч оборотов и благодаря двойной системе охлаждения (масляный контур плюс непосредственное охлаждение катушки) могут в течение получаса работать на высокой мощности. За питание в электрокаре отвечает батарея неназванной емкости, которая выдает 1,5 мегаватта. С пометкой «впервые в отрасли» указано, что снизу аккумулятор прикрыт бронированной пластиной из углепластика, сверху — огнеупорной композитной крышкой. Всё это разработано собственными силами, и на бумаге HiPhi A очень хорош: две секунды до ста при максималке около 300 километров в час.

HiPhi

По сравнению с исходным HiPhi Z тут шире колея и немного перекроен кузов. Салон в целом такой же, только красиво украшен прессованным углеволокном. Для внешней и внутренней отделки, опять же впервые, использован титановый сплав TC4, который из-за высокой коррозионной стойкости обычно применяют в аэрокосмической и медицинской отраслях. Список оснащения электрокара включает углерод-керамические томоза гоночного уровня, систему векторизации тяги HVC (HiPhi Vectoring Control) и революционного ИИ-помощника HiPhi Bot с роботизированным манипулятором.

HiPhi

HiPhi

HiPhi